Insight TV startet bei Sky

Insight TV ist ab sofort für Sky Entertainment-Kunden via Satellit verfügbar. Der linearere Sender startet beim Pay-TV anbieter in HD.



Ab sofort können sich Sky Kunden - linear oder auf Abruf - auf das Abenteuer-orientierte Angebot an Shows von Insight TV freuen. Der lineare Sender war bisher nur für HD+ Kunden empfangbar und ist nun auch über Satellit für Abonnenten des Sky Entertainment-Pakets verfügbar.