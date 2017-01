Irreführende Marketingkampagnen steigern Interesse an Freenet TV

Die Konkurrenz nutzt den Umstieg des Antennenfernsehens auf DVB-T2 HD für irreführende Werbung. Doch die Marketingmaßnahmen kommen der Verschlüsselungsplattform Freenet TV zugute, die seitdem ein verstärktes Interesse registriert.



Irreführende Werbung trägt nicht immer Früchte: Die Umstellung des Antennenfernsehens sorgt bei den Verbrauchern für Verunsicherungen, andere Anbieter nutzen das Ende von DVB-T, das in den ersten Ballungszentren im März 2017 ansteht, um auf ihre eigenen Angebote aufmerksam zu machen. Dabei bedienen sie sich teilweise allerdings unseriöser und irreführender Marketingaktionen, so beispielsweise Vodafone Kabel Deutschland, die in einer Postwurfsendung das Ende des "analogen DVB-T" verkünden, obwohl es sich dabei natürlich um einen digitalterrestrischen Standard handelt. Doch die Werbemaßnahmen der anderen kommen auch Freenet TV zugute.