Kandidaten für die SWR-Intendanten-Wahl stehen fest

Der Rundfunkrat und Verwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR) haben sich auf ein Verfahren zur Intendantenwahl beim SWR geeinigt. Damit folgt die Antwort auf die Forderung von Gleichstellungsbeauftragten, die eine weibliche Amtsnachfolgerin auf dem zu besetzenden Posten sehen wollen.



Am 23. Mai wird in Stuttgart eine neue SWR-Intendantin oder ein -Intendant gewählt. Bei einer gemeinsamen Sitzung einigten sich der Rundfunkrat und Verwaltungsrat des Südwestrundfunks jetzt auf das Verfahren für die Wahl. Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell und Stefanie Schneider, SWR Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, sollen die Chance auf den Posten haben.