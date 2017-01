Kurz vor Handball-WM: Deutschland gegen Österreich live bei Sky

Zwei Tage bevor die Handball-WM in Frankreich beginnt treffen die Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich zur Generalprobe aufeinander. Sky Sport News HD zeigt das Spiel live.



Ein letztes Mal bevor es in Frankreich bei der Handball-WM ernst wird, testet die deutsche Nationalmannschaft am Montag nochmal gegen die Auswahl aus Österreich. Sky Sport News HD zeigt die Partie live und für alle Zuschauer frei empfangbar. Ab 18.30 berichten Moderatorin Christina Rann und Experte Heiner Brand aus der Rothenbach-Halle in Kassel.