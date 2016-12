Motorvision TV: Sky stellt Ausstrahlung via IPTV ein

Im kommenden Jahr wird Motorvision TV durch Sky nicht mehr über IPTV ausgestrahlt und damit auch aus dem Paket von Entertain TV der Telekom verschwinden. Der Sender hat die Suche nach neuen Partnern zu IPTV- und Kabelausstrahlung intensiviert.



Zum Jahreswechsel wird die Zahl der Verbreitungswege von Motorvision TV um eine weitere Methode gekürzt. Nachdem die Ausstrahlung im Kabel durch einen Transponderwechsel durch Sky Deutschland bereits Ende Oktober eingestellt werden musste, wird der Pay-TV-Anbieter im neuen Jahr auch die Verbreitung via IPTV einstellen. Dies bestätigte Oliver Ückerseifer, Pressesprecher von Motorvision TV, gegenüber DIGITAL FERNSEHEN auf Nachfrage.