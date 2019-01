NDR Fernsehen mit Rückhalt in der Bevölkerung

Gemäß einer Studie haben die Polizei und der NDR im Norden Deutschlands etwas gemeinsam.



Im Norden schenken die Menschen zwei Institutionen höchstes Vertrauen: der Polizei und dem NDR. Gemeinsam liegen sie mit 83 Prozent Zustimmung auf Platz 1 einer Liste von 23 abgefragten Einrichtungen, Organisationen und Firmen.