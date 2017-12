NHK World TV neu bei Unitymedia - die japanische Deutsche Welle

Es hat sich bereits herumgesprochen, dass Unitymedia am 28. November zehn neue Sender aufgeschaltet hat. Da ist es an der Zeit den exotischsten Kanal einmal genauer vorzustellen - NHK World TV aus Japan.



NHK World TV, Japans einziger englischsprachiger öffentlich-rechtliche Sender, ist seit dem 28. November im Kabelnetz von Unitymedia in Deutschland zu empfangen. Der Free-TV-Sender ist wie drei weitere neue Sender (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) Teil des unverschlüsselten Basispakets, das allen Kabel-TV-Haushalten zur Verfügung steht.