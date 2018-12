Netflix gibt erste afrikanische Produktion in Auftrag

Die südafrikanische Agenten-Serie "Queen Sono" dreht sich um eine starke Frauenfigur in der Hauptrolle.



Nachdem Netflix bereits eine imposante Zahl neuer asiatischer Produktionen angekündigt hat (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), ist nun endlich auch Afrika an der Reihe: Mit der südafrikanischen Schauspielerin Pearl Thusi als "Queen Sono" wird nun die erste unter afrikanischer Eigenregie entstandene Serie das Portfolio der Streamingplattform ergänzen.