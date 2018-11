Neue ARD-Mediathek geht schon bald in Betrieb

Noch innerhalb der nächsten zwei Wochen wird der Relaunch der ARD-Mediathek erfolgen. Vorbild des neuen Online-Angebots ist die BBC.



Die neue ARD-Mediathek soll Ende November an den Start gehen und mit allen Angeboten unter einem Dach abrufbar sein. Die Zuschauer könnten darin Inhalte aus allen Landesrundfunkanstalten finden. Dies kündigte der Intendant des Südwestrundfunks (SWR), Peter Boudgoust, unter dessen Schirmherrschaft auch die Online-Aktivitäten der ARD koordiniert werden, am Freitag in Mainz an.