Österreich: ProSiebenSat.1 darf ATV kaufen

Die Wettbewerbsbehörde hat grünes Licht für die Neuordnung der österreichischen TV-Landschaft gegeben.



ProSiebenSat.1 darf von der Tele-München Gruppe den Sender ATV kaufen, wie die Behörde am Donnerstagabend in Wien mitteilte. Es seien aber "deutliche Verschärfungen zu den ursprünglich vorgelegten Auflagen" vereinbart worden, hieß es in der Mitteilung.