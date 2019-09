Piratensender BeoutQ: Al Jazeera enthüllt Sendersitz

Al Jazeera hat im Rahmen einer investigativen Reportage-Reihe den Sitz von BeoutQ in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ausgemacht. Der Piratensender überträgt illegal Live-Sportereignisse.



Der katarische Nachrichtensender Al Jazeera hat in seinem Investigativ-Format "What lies beneath" Enthüllungen rund um den Piratensender BeoutQ veröffentlicht. Darin soll laut "Broadband TV News" belegt worden sein, dass das Signal vom ebenfalls katarischen Anbieter beIN Sports geklaut worden, sowie dass die Verbreitung aus Saudi-Arabien erfolgt sein soll.