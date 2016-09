ProSiebenSat.1-Sender starten bei Freenets IPTV-Angebot

Neben DVB-T2 setzt Freenet bei seinen Entertainment-Ambitionen auch auf IPTV. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, allerdings wächst das Senderangebot: So werden auch sieben Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe auf dem Angebot zu sehen sein.



Im Oktober soll das Angebot für Internet-TV um eine Alternative reicher sein, denn dann bringt Freenet gemeinsam mit der Exaring AG, an der das Telekommunikationsunternehmen im März Anteile erwarb, den IPTV-Dienst Waipu.TV an den Start. Dann wird das Angebot auch bereits über ein ordentliches Senderangebot verfügen: Zu den bisherigen 30 Sendern gesellen sich dann noch sieben Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe, wie am Montag bekannt gegeben wurde.