RTL schiebt Euro-League-Finale nach Frankfurt-Aus zu Nitro

Zum Endspiel ├╝bernimmt wieder der Spartensender: RTL verabschiedet sich wieder von der Europa League - immerhin mit einem Rekord.



Bei RTL ist man der Meinung, dass eine Fortsetzung der Live-├ťbertagungen nach dem Ausscheiden von Eintracht Frankfurt aus Europa League, keinen Sinn mehr macht. Deshalb schiebt man das London-Derby zwischen Arsenal und Chelsea im Endspiel wieder zur├╝ck zu Nitro.