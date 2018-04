Rundfunkbeitrag: ZDF gibt sich etwas diplomatischer als die ARD

Das ZDF hat zu den Vorschlägen der KEF Stellung bezogen. In der Debatte um den Rundfunkbeitrag schlägt Intendant Bellut sanftere Töne an als sein ARD-Kollege, meint aber Ähnliches.



Grundsätzlich stößt ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut ins gleiche Horn wie sein Pendant bei der ARD, Ulrich Wilhelm, wenn er sagt:



"Wir haben bereits erhebliche Einsparungen umgesetzt und sind nach wie vor bereit für jede sinnvolle Kooperation mit der ARD und Deutschlandradio. Das, was wir uns vorgenommen haben, packen wir an. Aber über die vorgeschlagenen, gründlich durchdachten Strukturprojekte hinaus lassen sich zurzeit seriös keine weiteren Maßnahmen identifizieren."