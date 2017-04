Schwere Verhandlungen: M7 droht Discovery mit Abschaltung

Das Geld, das Discovery für die zahlreichen TV-Rechte ausgegeben hat, will der Konzern bei den TV-Anbietern zurückholen. Diese sind mit den angestrebten Gebührenerhöhungen jedoch nicht einverstanden. So auch die M7 Group, die mit Abschaltung der Discovery-Sender droht.



Mit dem kostspieligen Erwerb der TV-Rechte an den Olympischen Spielen und auch der Fußball-Bundesliga ließ Discovery Networks aufhorchen. Doch die so gesteigerte Wertigkeit will sich der US-Konzern auch entsprechend kosten lassen, was bereits zu einigen schwierigen Verhandlungen in der jüngsten Vergangenheit gesorgt hat. Nun sind auch die Gespräche mit der M7 Group ins Stocken geraten. Der Medienkonzern droht nun sogar mit der Abschaltung der Discovery-Sender auf seinen Plattformen, wie das Portal "Broadband TV News" berichtet.