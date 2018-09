Sky Go: Erneute Panne bei Champions League

Die Probleme beim Fußballgucken via Sky Go setzen sich fort - diesmal traf es besonders die Bayern-Fans.



Das bringt den Fan auf 180 - vor allem wenn er fürs Fußballschauen bezahlt. Am gestrigen Champions-League-Abend beschwerten sich erneut viele Nutzer von Sky Go und Ticket über Bildaussetzer. Nach dem man beim Pay-TV-Anbieter bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals und beim Zweitliga-Start Schwierigkeiten hatte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), setzte sich die Testbild-Strähne auf den Online-Portalen von Sky auch in der europäischen Königsklasse des Fußballs fort.