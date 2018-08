Sky Go mit Problemen beim DFB-Pokal

Statt DFB-Pokal-Spiele aus der Rubrik David gegen Goliath sahen viele Sky-Go-Nutzer am Wochenende nur einen schwarzen Bildschirm.



Wenn im DFB Pokal kleine Mannschaften die Großen ärgern wollen, liegt oftmals eine besondere Spannung in der Luft. An den Fernsehgeräten konnte der geneigte Fußballfan auch dieses Mal wieder die eine oder andere Überraschung miterleben.



Auch Sky-Go-Nutzer wurden überrascht - aber weniger auf positive Weise von einem befreit aufspielenden Ulm, als vielmehr unangenehm, von einem schwarzen Bildschirm. Bei den Spielen DFB-Pokal-Spielen der 1. Runde am Wochenende hatte der Online-Dienst von Sky mit argen technischen Problemen zu kämpfen. Ärgerlich: Schon zum Zweitliga-Auftakt des HSV gegen die Kieler Störche gab es ähnliche Probleme (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).