Sky bietet vier neue Sport-Pakete für Sportsbars

Die Kneipenwirte der Sportsbars haben künftig die Möglichkeit, die Live-Sport-Übertragungen von Sky flexibler zu buchen. Insgesamt werden vier Pakete angeboten.



Um den Gastronomen bei der Gestaltung ihres Abos eine größere Flexibilität zu ermöglichen, bietet Sky Deutschland künftig eine neue Paketierung seiner Sportinhalte. Lars Winking, Vice President Products & Marketing Sky Business Solutions Sky Deutschland:



"Mit den neuen Sport-Paketen reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Sie hatten sich mehr Auswahl bei ihren Buchungen gewünscht. Zudem wird damit unser Angebot noch interessanter für jene Betriebe, für die ein Abonnement von Sky bislang kein Thema war. Live-Sport in der Gastronomie ist und bleibt ein absoluter Umsatztreiber."