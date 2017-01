Studie: Deutsche halten deutsche Medien für glaubwürdig

Die Deutschen vertrauen einer aktuellen Studie zufolge dem Informationsangebot der deutschen Medien. Die höchste Glaubwürdigkeit genießt dabei der öffentlich-rechtliche Rundfunk.



Die Lügenpresse-Vorwürfe reißen nicht ab, haben dieser Tage sogar mit dem Ausschluss diverser Medienvertreter vom ENF-Kongress einen neuen Höhepunkt erreicht. Dennoch zeigt sich der Großteil der Deutschen einer aktuellen Studie zufolge mit dem Informationsangebot in deutschen Medien zufrieden. 89 Prozent der Deutschen beurteilen es demnach als gut oder sehr gut. Eine schlechte Einschätzung gab nur jeder Zehnte ab. Die höchste Glaubwürdigkeit soll dabei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugeschrieben werden.