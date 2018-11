Technisat: Receiver nun inkl. Freenet TV

Technisat und Freenet TV kooperieren im Weihnachtsgeschäft. Kunden bekommen beim Kauf von ausgewählten DVB-T2-HD- oder DigitalSat-Receivern 12 Monate Freenet TV dazu.



Wie Technisat heute mitteilt, werden im Rahmen einer gemeinsamen HD-Offensive Kombi-Pakete bestehend aus Receiver und Freenet TV angeboten. Sie bringen einen Kostenvorteil von bis zu 79 Euro für den Kunden gegenüber dem Einzelkauf des Receivers und einer 12-monatigen Freischaltung des Programmangebots von Freenet TV.