UPC bringt Netflix in der Schweiz auf Horizon

Kabel-TV-Kunden von UPC in der Schweiz können seit Montag auf noch mehr Inhalte zurückgreifen. Auf der Horizon-Box steht künftig auch Netflix als App zur Verfügung.



Der im September getroffene Deal zwischen Liberty Global und Netflix trägt erste Früchte: In der Schweiz ist der Streamingdienst seit Montag auch über die Horizon-Box von UPC nutzbar. Die App ermöglicht Besitzern eines Horizon-HD-Recorders den Zugriff auf das Serien- und Filmangebot von Netflix.