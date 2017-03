Umfrage: DVB-T-Nutzer sind über Wechsel informiert

Die anstehende Umstellung auf DVB-T2 HD ist fast allen Nutzern von terrestrischem Fernsehen bekannt. Dies ergab eine aktuelle Umfrage. Ende März wird auch über Antenne HD-Fernsehen möglich sein.



Der Termin zur DVB-T-Abschaltung rückt immer näher, angesichts eher schleppender Verkäufe von Geräten, die den neuen digital-terrestrischen Standard empfangen können, scheint der bevorstehende Wechsel noch nicht bei allen Zuschauern angekommen. Wie eine aktuelle Umfrage durch Kantar TNS im Auftrag der Initiative DVB-T2 HD zeigt, ist allerdings so gut wie allen Nutzern von DVB-T diese Tatsache bekannt.

Nach den Ergebnissen der Befragung von 2000 Personen wissen 94 Prozent der Zuschauer, die ausschließlich über Antenne fernsehen, das ab 29. März sukzessive der alte Standard DVB-T abgeschaltet und auf DVB-T2 HD umgestellt wird. Auch bei den Bürgern, die Antennenempfang für Zweit- und Drittgeräte nutzen, ist mit 84 Prozent der größte Teil informiert.



Und die Zuschauer handeln auch, wie die von der Deutschen TV-Plattform bekannt gegebenen Verkaufszahlen von DVB-T2-HD-Receivern beweisen. Diese haben sich im Januar 2017 im Vergleich zum Dezember 2016 auf 165.000 Geräte verdoppelt. Was auch nötig ist, schließlich können die alten DVB-T-Receiver den neuen Standard nicht empfangen.



Die meisten der verkauften Receiver sind auch in der Lage, Freenet TV zu empfangen. Unter diesem Namen werden die HD-Sender der Privatsender vermarktet, für die eine zusätzliche jährliche Gebühr von 69 Euro aufgerufen wird. Hier ist die Skepsis der Zuschauer jedoch groß, lehnt die Mehrheit doch Zusatzkosten für HD-Sender ab.