Unitymedia baut Highspeed-Internet weiter aus

Dem Wunsch nach immer schnellerem Internet will Unitymedia in seinem Verbreitungsgebiet nachkommen, weshalb nun 400 Mbit/s in weiteren Gemeinden angeboten werden sollen. Dabei kann es auch zu Störungen beim TV-Empfang kommen.



Die digitale Zukunft kommt auch in Deutschland langsam aber sicher in Schwung, doch verlangt die Verlagerung ins Netz nach immer höheren Bandbreiten. Unitymedia bietet in seinem Verbreitungsgebiet bereits an zahlreichen Standorten Internetgeschwindigkeiten von bis zu 400 MBit/s an und kündigte am Dienstag für drei weitere Gemeinden den Ausbau seines Netzes an.