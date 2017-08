Unitymedia bringt Motorvision.tv zurück im Kabelnetz

Knapp ein Jahr musste man sich gedulden. Jetzt ist Motorvision.tv im Kabelnetz zurück. Unitymedia macht's möglich.



Nach der Aufschaltung von Motorvision TV in den Kabelnetzen von UPC Austria und UPC Schweiz im April diesen Jahres, kehrt der Sender für Fahrkultur und Motorsport ab September auch in Deutschland in die Kabelhaushalte von Unitymedia zurück.