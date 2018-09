Update: Entschädigung für Sky Ticket Nutzer nach CL-Panne

Sky hat sich für Ausfälle bei der Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen dem Bayern München und Benfica Lissabon offiziell entschuldigt. Sky-Ticket-Kunden werden entschädigt - "faire Lösung" für Nutzer von Sky Go.



Sky wird von der Panne bei der Champions-League-Übertragung Betroffene entgegenkommen: "Wir bedauern sehr, dass einige Kunden gestern Abend Probleme beim Empfang von Sky über Sky Go und Sky Ticket auf Desktop- und Mobilgeräten hatten. Wir entschuldigen uns dafür und werden alle betroffenen Kunden, die ein Sky Ticket gebucht haben, entschädigen. Wir arbeiten gerade an einer fairen Lösung für unsere Kunden und werden diese zeitnah auf unseren Kommunikationskanälen bekannt geben.", heißt es nun in einer Mitteilung die DIGITAL FERNSEHEN vorliegt.