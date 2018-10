WarnerMedia schließt Streaming-Service Filmstruck

WarnerMedia schließt Filmstruck, seinen Over-the-top-Streaming-Dienst (OTT), der vor allem ältere, ausländische, unabhängige und arthausartige Filmen von Turner Classic Movies und The Criterion Collection im Angebot hat.



Filmstruck wird seine US-amerikanischen und internationalen Aktivitäten am 29. November einstellen. In einer Presseerklärung sagte der Sender: "Wir sind unglaublich stolz auf die Kreativität und Innovationen der talentierten und engagierten Teams, die in den vergangenen zwei Jahren an FilmStruck gearbeitet haben." Während FilmStruck zwar eine sehr treue Fangemeinde hat, blieb es dennoch weitestgehend ein Nischen-Service.