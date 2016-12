Wird am "Tatort" Münster bis 2020 ermittelt?

Die Verhandlungen liefen schon länger, nun soll eine Entscheidung getroffen worden sein. Der WDR soll die Verträge mit den populären "Tatort"-Ermittlern Jan Josef Liefers und Axel Prahl verlängert haben und das Duo bis 2020 auf Verbrecherjagd schicken können.



Seit dem ersten Fall "Der dunkle Fleck" vom Oktober 2002 hat sich das Münsteraner Ermittler-Duo Boerne und Thiel zum populärsten "Tatort"-Duo gemausert, das mit Charme und Witz regelmäßig in Sachen Quote die anderen "Tatort"-Kommissare in den Schatten stellt. Wie die "Bild" erfahren haben will, wird in Münster noch bis mindestens 2020 weiter ermittelt.