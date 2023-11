„Winning Time“: Staffel 2 jetzt auf Deutsch bei Sky – danach ist Schluss

Anzeige

Sky zeigt die zweite und letzte Staffel der Sportlerserie „Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie“ ab sofort auch auf Deutsch.

Immer dienstags läuft die zweite Staffel von „Winning Time“ in der deutschen Synchronfassung auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und Wow. Zum Start am 7. November läuft um 20.15 Uhr nur eine Episode der Serie. In den folgenden Wochen wird dann immer eine Doppelfolge ausgestrahlt. Die sieben neuen Episoden stehen dabei wahlweise mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung, teilt Sky mit. Wer die erste Staffel auffrischen will, kann dies ebenfalls über Sky Q und Wow erledigen. Mit der zweiten Staffel endet die Serie von „Succession“-Regisseur Adam MacKay. HBO hat keine dritte Staffel bestellt, wie im September bekannt wurde.

Darum geht es in „Winning Time“ Staffel 2

Sommer 1980: Die Lakers waren siegreich, haben aber weitaus mehr im Sinn als nur den Titel zu verteidigen – nämlich den Aufbau einer Showtime-Dynastie. In einem Jahrzehnt, das für einen kulturellen Wandel in der Mode, der Unterhaltung und im Sport steht, stehen die Lakers ihren bisher härtesten Konkurrenten gegenüber: Larry Bird und den Boston Celtics.

