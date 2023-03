DAZN Rise: Dritter Gratis-Sender startet bei Waipu.tv

Anzeige

DAZN und Waipu.tv launchen einen neuen Sender, der sich nur um ein Thema dreht: Frauensport. Der Kanal ist nach DAZN Fast und Fast+ (via Samsung TV Plus) das dritte kostenfreie Streaming-Angebot der Sportspezialisten in Deutschland und Österreich

Anzeige

Waipu.tv wird Launchpartner für den neuen FAST-Sender DAZN Rise. Am 16. März der erste reine Frauensport-Sender in Deutschland. Der Sender steht allen Waipu.tv-Nutzern kostenlos zur Verfügung.

DAZN Rise ist der erste reine Frauensport-Sender – Launch bei Waipu.tv

Sportfans können über DAZN Rise 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche unter anderem den besten Frauenfußball aus der UEFA Women’s Champions League, der spanischen La Liga Feminina, der französischen Divison 1 Femenine und ab der Saison 2023/24 der deutschen Frauen-Bundesliga verfolgen. Darüber hinaus bietet DAZN Rise Top-Handball aus der EHF European League, Feldhockey, mit der LPGA die stärkste Frauengolf-Tour der Welt und die größten Frauenkämpfe des Kampfsports.

© Exaring AG Der Sportstreaminganbieter und Waipu.tv haben im Dezember bereits den ersten Gratis-Sender DAZN Fast gemeinsam gelauncht und offerieren aktuell auch ein gemeinsames Sonderangebot (siehe unten).

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel „DAZN inklusive für 19,99 Euro im Monat: Waipu.tv mit Top-Angebot“.

DAZN Rise wird darüber hinaus auch hochwertige Formate und Dokumentationen wie „The Spark within“, eine actiongeladene, abendfüllende Dokumentation über die Snowboard-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Anna Gasser, zeigen. Die ersten große Live-Highlights auf DAZN Rise werden die UEFA Women’s Champions League-Viertelfinalpartien des FC Bayern München gegen den FC Arsenal (21. und 29. März) und Paris Saint-Germain gegen den VfL Wolfsburg (22. und 30. März) sein. bey

Quelle: Exaring AG/DAZN