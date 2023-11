NetTV über Internet: NetCologne launcht neues IPTV

NetCologne lizensiert sein IPTV-Produkt künftig bei M7. Versprochen wird das größte IPTV-Lizenzangebot bei Free-TV, Premium-TV und internationalen Sendern.

Als DIGITAL FERNSEHEN im Oktober für eine Themenreihe über Kabel-TV-Anbieter berichtete, erklärte NetCologne bereits, dass im IPTV-Bereich im November ein größerer Relaunch anstehe. Das neue IPTV-Angebot nimmt nun offenbar Form an. NetCologne und ihre Tochtergesellschaft NetAachen will mit dem neuen „NetTV über Internet“ ab sofort allen Neu- und Bestandskunden ein noch besseres Fernseherlebnis mit vielen zusätzlichen Features bieten. Neben der integrierten HD-Option gehört dazu auch das parallele Streamen auf bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig.

Neue Features: Cloudspeicher, Multiscreen und HD-Qualität

Das neue Produkt ist ab dem 15. November verfügbar und löst das bisherige IPTV-Angebot des regionalen Anbieters vollständig ab. Laut M7 stellt der Anbieter für NetCologne das umfangreichste im Markt existierende IPTV-Produkt zusammen. NetCologne und M7 kooperieren bereits im Bereich Kabel-Fernsehen. Neben den Rechten an linearen Free-TV-Sendern gehören auch mehrere Premium-Kanäle und internationale Sender sowie nicht-lineare Rechte dazu.

Mit NetTV über Internet haben NetCologne- und NetAachen-Kunden Zugang zu insgesamt mehr als 100 öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern – viele davon in HD-Qualität. Die Multiscreen-Funktion bietet auf bis zu fünf Endgeräten parallel einen hohen Grad an Flexibilität und die Inhalte sind via Fernseher, Laptop oder per App abrufbar. NetTV über Internet kann auch über die optionale NetTV-Box genutzt werden. Die App ist zum Start für NetTV auf SmartTVs von Samsung, Panasonic, LG und AndroidTV verfügbar und kann zudem auf dem FireTV-Stick, AppleTV und für Android Mobile und iOS genutzt werden. Weiterhin gibt es außerdem einen Web-Login zur Verwendung auf dem Laptop/PC.

Verbreitungsgebiet von NetCologne und NetAachen.

Per integriertem Cloud-Speichers können Aufnahmen vorprogrammiert werden. Mit der Replay-Funktion können Nutzer bis zu sieben Tage in die TV-Vergangenheit springen. Zudem können laufende Filme mit der Timeshift-Funktion jederzeit pausiert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

Das neue IPTV von NetCologne: Preise für NetTV übers Internet mit oder ohne TV-Box

Das neue IPTV Produkt ist für zehn Euro monatlich erhältlich. Nutzer, die nicht über einen Smart TV oder beispielsweise einen Fire TV Stick verfügen, können eine NetTV-Box für zwei Euro monatlich hinzubuchen. Darüber hinaus sind internationale Senderpakete oder zusätzlicher Aufnahmespeicher optional erhältlich. Außerdem können mit den Optionen „Premium HD“ sowie „Family HD“ weitere Sender dazugebucht werden. Für das NetTV über Internet-Angebot kooperiert NetCologne mit den langjährigen Partnern M7 und Zattoo.

Rabatt-Aktion bei Neubuchung

Alle Kunden, die NetTV über Internet neu buchen, erhalten zehn Monate lang fünf Euro Rabatt auf den regulären Preis. Das Angebot kann nur in Kombination mit einem Internetanschluss von NetCologne bzw. NetAachen genutzt werden und ist monatlich kündbar. Weitere Informationen zu NetTV über Internet gibt es hier.