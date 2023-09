Waipu.tv: 50-Prozent-Rabattaktion zum 7-Jährigen

Anzeige

Rabattaktion und mehr: Waipu.tv feiert das 7-jährige Bestehen mit durchaus rosigen Aussichten für Kunden und sich selbst – Stichwort Nebenkostenprivileg. Das Unternehmen blickt aber auch schon zum siebten Geburtstag auf eine Meilensteine zurück.

Anlässlich des siebten Geburtstages erhalten alle Neukunden auf die Waipu.tv-Pakete und Kombinationspakete mit dem 4K Stick und Netflix zwölf Monate lang 50 Prozent Erlass. Die Rabattaktion gilt auch für Waipu.tv-Bestandskunden, die auf ein höherwertiges Paket wechseln wollen, also zum Beispiel vom Comfort- zum Perfect Plus-Paket. Zusätzlich gibt es 50 Prozent Rabatt auf den Waipu.tv 4K Stick, den Kunden im Web oder über Amazon zu ihrem Paket hinzubuchen können. Die Aktion läuft im Zeitraum vom 13. September bis zum 30. September. Das Angebot ist hier abrufbar.

Auch in 2023 war Waipu.tv umtriebig und baute sein Wachstum durch strategische Partnerschaften weiter aus: So war der IPTV-Spezialist Launchpartner für DAZN Rise, Deutschlands erstem reinen Frauensport-Sender. Zudem schloss man mit Leonine und Cirkus TV neue Vertriebspartnerschaften und erweiterte die Zusammenarbeit mit NBC Universal Global Networks.

Und erst im August hat Waipu.tv sein Fernsehsignal auf eine zeitgemäße 1080p FullHD-Auflösung umgestellt (siehe DF-Artikel: „FullHD-Sender: Waipu.tv setzt ein p dahinter“). Hinzu kommt ein Update für die Startseite und eine Reihe neuer Sender, wie in jedem seit Bestehen. Aber fangen wir noch einmal ganz von vorne an:

2016



30. September 2016: Launch des IPTV-Angebotes „Waipu.tv – Fernsehen wie noch nie“. Streaming-TV über das Internet, in jedem Raum, ganz ohne Kabel und lange Vertragsbindungen.



2017



Launch auf dem Amazon Fire-TV

Erster FAST-Channel Chilledge – Waipu.tv ist damit Europas Pionier für diesen aktuellen Content-Megatrend

Erste Pay-TV-Kanäle starten

Übernahme der Marktführerschaft für Open-IPTV in Deutschland



2018



Zur Fußball-WM mit patentierter Low-Latency-Technologie

Erweiterung der Gerätefamilie um Tablets, Apple TV und den Web-Player

Waipu.tv kann über Sprachsteuerung mit Alexa bedient werden



2019



Auf Samsung Smart-TVs verfügbar

Launch von „O2 TV powered by Waipu.tv“ in Kooperation mit Telefónica Deutschland

Bild TV bekommt einen eigenen FAST-Kanal bei waipu.tv

Start des größten türkischsprachigen Senderpakets in Deutschland

Pionierleistungen in Deutschland für programmatische Werbevermarktung im Live-TV

Auf Android TVs verfügbar



2020



Die Waiputhek startet mit über 20.000 Filmen und Serien auf Abruf

Das Perfect Plus-Paket wird um mehr als 40 Pay-TV-Kanäle erweitert

Vermarktungspartnerschaft mit Netflix



2021



Launch des Waipu.tv 4K Sticks

Auf LG Smart-TVs verfügbar

Der WaipuTV 4K Stick ist sehr kompakt. Abgesehen vom HDMI-Anschlusskabel und einer kleinen USB-C-Buchse am anderen Ende, verfügt der OTT-Empfänger über keine weiteren Anschlüsse.



2022



Kooperation: Waipu.tv wird die TV-Lösung der Deutschen Glasfaser

Auf Roku verfügbar

Vermarktungspartnerschaft mit DAZN startet. Die Sender DAZN 1 und DAZN 2 sind innerhalb der App verfügbar

Ausblick auf 2024

Der Wegfall des Nebenkostenprivilegs im Mietwohnungsgeschäft Mitte 2024 wirft auch und vor allem für Anbieter wie Waipu.tv seine Schatten voraus. Jeder dritte Haushalt in Deutschland steht vor der Entscheidung, welcher Empfangsweg künftige der richtige ist. Kabel-TV-Monopolist Vodafone wird wahrscheinlich nicht alle Kunden halten können, die man bislang über die Verträge mit Wohnungsgesellschaften und anderen Partnern an sich binden konnte. Eine außerordentliche Gelegenheit für Waipu.tv und Co. Rund Dreiviertel der Befragten einer von Exaring in Auftrag gegebenen Marktanalyse bevorzugen TV-Anbieter, die flexibel auf ihre Bedürfnisse eingehen können und entsprechende Komfortfunktionen anbieten. Selbst ein Bruchteil dieses Potenzials entspricht Millionen möglicher Neukunden. Eine erste Bilanz lässt sich vielleicht dann zum Achtjährigen von Waipu.tv ziehen.

