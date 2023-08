FullHD-Sender: Waipu.tv setzt ein p dahinter

Anzeige

Waipu.tv hat sein Fernsehsignal auf eine zeitgemäße 1080p FullHD-Auflösung umgestellt. Konkurrent Zattoo war diesbezüglich zwar früher am Drücker wurde nun aber überholt.

Bei Waipu.tv erfolgt die Übertragung von 165 Sendern nun in 1080p50 beziehungsweise p25. Das „p“ steht dabei für „progressive“. So wird die fortschrittlichere Vollbild-Technologie genannt, bei der 25-50 ganze Bilder pro Sekunde hintereinander weg gesendet werden. Damit entsteht ein – auch bei schnellen Bewegungen – flüssigeres Video. Die verfügbaren Full-HD-Sender bei Waipu.tv (von insgesamt rund 250) sind unter diesem Link einsehbar. Ist kein FullHD-fähiges Endgerät oder nicht genügend Bandbreite vorhanden, reduziert sich die Auflösung automatisch. Nutzerangaben zufolge betrifft die Änderung ausschließlich das Perfect Plus-Paket. Das Comfort-Abo bietet 150 HD-Kanäle, das Free-Paket lediglich SD-Qualität. Zattoo bietet aktuell nach eigenen Angaben 40 Programme in FullHD an (im Ultimate-Paket).

Waipu.tv setzt bei FullHD nun auf „p“ statt „i“

© Exaring AG/Montage digitalfernsehen.de © Zattoo/Montage Auerbach Verlag Zattoo bietet aktuell im Ultimate-Paket 40 FullHD-Sender, Waipu.tv nun 165.

Beim Satellitenempfang als auch beim Kabelfernsehen wird hingegen (noch) in 1080i übertragen. Das Kürzel „i“ steht für den englischen Begriff „interlaced“, also sozusagen für „verschachtelt“ oder „verzahnt“. Bei dieser Übertragung werden im sogenannten Zeilensprungverfahren abwechselnd die Bilder mit den geraden und den ungeraden Bildzeilen angezeigt. Es erscheint also immer nur ein halbes Bild auf dem Fernseher.

Das kann die Datenrate verringern, da weniger Bildpunkte übertragen werden müssen und wird vom menschlichen Auge oft kaum wahrgenommen. Dennoch können bei schnellen Bewegungen wie bei Sportveranstaltungen oder Actionszenen leicht wahrnehmbare Bewegungsartefakte entstehen.

