Waipu.tv: Neuer Sender in Full HD aufgeschaltet

Bei dem IPTV-Anbieter Waipu.tv ist seit vergangener Woche ein Sender in Full HD verfügbar, den man zuvor nur in SD-Qualität empfangen konnte.

In der vergangenen Woche wurde der Sender Deutsches Musik Fernsehen bei Waipu.tv in Full HD aufgeschaltet. Das alte SD-Signal wurde auf der IPTV-Plattform derweil abgeschaltet, wie der Sender am Wochenende gegenüber DIGITAL FERNSEHEN mitteilte. Deutsches Musik Fernsehen setzt damit laut eigenen Angaben seine HD-Offensive fort, nachdem das HD-Signal bereits bei Vodafone, Magenta, DNS:net und Amazon Fire zur Verfügung gestellt wird.

Senderlogo von Deutsches Musik Fernsehen HD Foto: Deutsches Musik Fernsehen GmbH & Co. KG

Deutsches Musik Fernsehen jetzt in HD bei Waipu.tv

Die Zuführung des Signals bei Waipu.tv wird laut Deutsches Musik Fernsehen durch das Unternehmen IP Broadcast in München übernommen. Dieses übermittle bereits die Signale zu Media Broadcast nach Usingen (Deutsches Musik Fernsehen und Volksmusik) und zum ORS nach Wien (Volksmusik.TV, Lilo.TV, Mei Musi TV und Starparadies), erklärte der Anbieter am Wochenende.

DIGITAL FERNSEHEN berichtete schon früher über den Spartensender Deutsches Musik Fernsehen, etwa in Form eines Testberichts zum Programm. Weitere Informationen zum Programm, das vorrangig aus Musik- und Teleshopping-Inhalten besteht, findet man außerdem auf der Website des Senders.

