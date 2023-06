Waipu.tv mit neuer Startseite und neuem Sender

Anzeige

Neue Startseite und verbesserte Suchfunktion auf Samsung und LG Fernsehern und mit „Love & Passion“ startet ein neuer „Feel-Good“-Sender für Perfect-Plus-Kunden bei Waipu.tv.

Einen bequemeren Einstieg in den Fernsehabend, das bietet die neue Startseite von Waipu.tv – jetzt auf Samsung und LG Fernsehern. Alle relevanten Inhalte auf einen Blick, eine einfachere Navigation und eine verbesserte Suche. Auch inhaltlich erweitert Waipu.tv sein Portfolio erneut: Mit „Love & Passion“ gibt es einen Neuzugang bei den Video-on-Demand-Kanälen, die ans Herz gehen. Damit wächst das Programmangebot auf insgesamt über 240 Kanäle, von denen die meisten in HD-Qualität sind, an.

Neue Waipu-Startseite mit optimierter Content-Discovery

Mit der neuen Startseite finden Waipu.tv-Kunden ab sofort noch schneller ihre Lieblings-Sender und VoD-Inhalte. Sie haben auf einen Blick ihre zuletzt gesehenen TV-Sender, sehen, welche Inhalte gerade bei anderen Nutzern beliebt sind und haben einen Überblick über ihre neusten Aufnahmen. Außerdem erhalten Waipu.tv-Nutzer redaktionelle Empfehlungen für Filme und Serien aus der Waiputhek, die mehr als 30.000 wechselnde Inhalte auf Abruf anbietet. Und wer auf der Suche nach einer ganz bestimmten Sendung ist, kann mit der optimierten Suchfunktion alle linearen Kanäle sowie die ganze Vielfalt des Video-on-Demand-Angebots schnell und einfach durchsuchen.

Über den neuen Sender

Zeit für Gefühle heißt es für „Perfect Plus“-Kunden, denn ab sofort steht mit „Love & Passion“ ein Sender fürs Herz bei Waipu.tv zur Verfügung. Der Sender bietet „Feel-Good“-Filme, die zum Träumen einladen. Mit Abwechslung aus Eifersuchtsdramen, leidenschaftlicher Romantik, Streit und Versöhnung und wunderschönen Liebesgeschichten ist für jeden etwas dabei, der romantische Filme fürs Herz mag. Regelmäßig kommen zudem neue Liebeskomödien und -dramen hinzu, so dass die Sehnsucht nach Romantik immer wieder neu erfüllt werden kann.