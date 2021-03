M7 tauscht Pay-TV-Sender in Kabelpaketen aus

Anzeige

Der Plattformbetreiber für Kabelnetzbetreiber schaltet zum 1. April ein Programm hinzu, zum 15. April ein anderes ab.

Auf der M7 Plattform gibt es wieder Änderungen. Bereits ab 1. April kann darüber auch National Geographic Wild HD im FamilyHD-Paket abonniert werden. Der Doku-Kanal, der auch bereits bei Sky, Vodafone oder Magenta-TV in HD bestellt werden kann, wird von M7 über dem Satelliten Eutelsat 9 Grad Ost auf dem Transponder 12,437 GHz horizontal zu den rund 140 angeschlossenen Kabelnetz- und IPTV-Betreibern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg gesendet. „Mit National Geographic WILD HD nehmen wir im Zuge unserer Qualitätsoffensive einen weiteren attraktiven Neuzugang in unser Senderportfolio auf“, so Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

Laut DIGITAL FERNSEHEN vorliegenden Informationen schaltet M7 zum 15. April jedoch den Kanal Fuel TV HD auf dem Transponder E14 auf 9 Grad Ost ab. Dies ist ein von Fuel TV Emea betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Trend- und Extremsportarten. Er ist in Portugal beheimatet und wird weltweit über diverse Plattformen und Empfangswege verbreitet. Fuel TV HD kann weiterhin auf internationalen IPTV-Plattformen wie Amazon oder Apple abonniert werden.