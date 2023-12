Nebenkostenprivileg: Das planen Kabel-Anbieter

Für das Nebenkostenprivileg von Kabel-TV hat bald das letzte Stündlein geschlagen. Wie Kabel-Anbieter um Vodafone und Co. auf die Abschaffung der Regelung reagieren.

Kabel-Anbieter wie Vodafone hatten bisher eine ziemlich bequeme Position am TV-Markt. Durch das Nebenkostenprivileg konnten Vermieter den TV-Kabelanschluss über die Betriebskosten abrechen – selbst, wenn die Mieter diesen gar nicht nutzten. Das ändert sich nun zum Juli 2024. Glücklich über das Ende des Nebenkostenprivilegs ist die Riege der Kabel-Anbieter um Vodafone gewiss nicht. Wie reagieren sie auf die veränderte Lage?

Nebenkostenprivileg: Vodafone zieht beim Kabel-TV die Preise an

@ Vodafone

Mit Ende des Nebenkostenprivilegs kommen bei Vodafone neue Kabel-Tarife. Kunden wird das nicht freuen, denn eins steht fest: Fernsehen wird auf jeden Fall teurer. Alle Infos zu den Preissteigerungen bei Vodafone lesen Sie in diesem Artikel.

Tele Columbus startet Hybridangebot Pyur TV HD

Screenshot: digitalfernsehen.de

Tele Columbus startet mit Pyur TV HD eine hybride TV- und Streaming-Plattform. Das Angebot kombiniert Kabelfernsehen und Streaming und verspricht damit Vorteile gegenüber reinen Kabel- und IPTV-Lösungen. Zur Einführung gibt es sechs Monate gratis. Mehr Infos zu dem Angebot bietet dieser Artikel. Zusätzliche Details, etwa zum Thema UHD bei Pyur TV, finden sich in diesem Artikel.

