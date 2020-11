Pyur-Winterangebot mit 6 Monaten gratis HD- und Pay-TV-Kanälen

Anzeige

Tele Columbus bietet dank einer Kooperation mit der M7 Group bei Vertragsabschluss in den nächsten Monaten zahlreiche HD-Privat- und Pay-TV-Sender ohne Zusatzkosten an.

Wer sich für das HDTV-Produkt mit 24 Monaten Vertragslaufzeit entscheidet, bekommt in den ersten sechs Monaten kostenfrei insgesamt 26 private HD-Kanäle und zehn Pay-TV-Sender. Kunden können innerhalb des unverbindlichen Testzeitraums das HDTV-Paket auch wieder abbestellen oder danach für monatlich 9,75 Euro weiter nutzen.

Im Aktionszeitraum bis 1. Februar 2021 können PŸUR-Kunden insgesamt 26 private HD-Sender unverbindlich testen. Als zusätzliches Premium-TV-Angebot ist durch die Zusammenarbeit mit M7 der Empfang von zehn Pay-TV-Sendern wie beispielsweise GEO Television HD, Sport1+ HD und RTL Crime HD ebenfalls sechs Monate mit dabei.

Auch Kunden, die sich für eines der Internet-Kombipakete entscheiden, kommen in Zusammenhang mit dem HDTV-Paket im Aktionszeitraum in den Genuss der zehn Pay-TV Sender, da diese dort ebenfalls für sechs Monate freigeschaltet werden.

Marco Hellberg, Managing Director Eviso Germany GmbH ergänzt: „Winterzeit ist Fernsehzeit. Wer den TV-Genuss in HD-Bildqualität noch nicht kennt, kann dies jetzt in der einmaligen Sonderaktion ausprobieren. Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit unseren TV-Partnern und PŸUR so viele attraktive Sender für die kostenlosen Testmonate gewinnen konnten.“