Vodafone-Kabel: Das ändert sich für Hausbesitzer, wenn das Nebenkostenprivileg fällt

Vodafone wird beim Wegfall des Nebenkostenprivilegs mutmaßlich eher Kunden verlieren. Um dem entgegen zu steuern, hat sich der Anbieter etwas für Eigenheim-Besitzer überlegt.

Die Ausmaße der Kundenflucht werden zwar erst absehbar sein, wenn der tatsächliche Zeitpunkt (Anm. der Red.: 1. Juli 2024) näher rückt, oder sogar schon in der Vergangenheit liegt. Das hindert die Anbieter dennoch nicht daran, sich bereits in Stellung zu bringen. So legte Vodafone selbst kürzlich sein Vorgehen offen, wie man mit den direkt vom Wegfall der Umlage auf die Mietnebenkosten betroffenen Kunden umgehen werde. Keine Überraschung: Es wird teurer.

Bei Interesse an den Preiserhöhungen für Mieter in Mehrnutzerverträgen der Wohnungwirtschaft, empfiehlt sich das Lesen dieses Artikels.

Auf der anderen Seite kündigte man im gleichen Atemzug auch eine Verbesserung für Eigenheim-Besitzer an. Hier wird es eine Reduzierung des monatlichen Preises für Kabel-TV von Vodafone um rund 6 Euro von 19 Euro auf 12,99 Euro geben. Die deutlich höheren Kosten für Einfamilienhausbesitzer gehören somit der Vergangenheit an. Auch wenn es durch Mehrnutzerverträge bei Mietverhältnissen weiterhin bessere Konditionen bieten. Hier sind ab 1. Juli 2024 Preise zwischen 8 und 10 Euro laut Vodafone vorgesehen.

Eigenheim-Besitzer zahlen künftig 6 Euro weniger im Vodafone-Kabel

Dank besserer Konditionen lässt vielleicht auch der gemeinsame Fernsehabend besser aushalten, selbst wenn die eigene Mannschaft gerade verlieren sollte. Foto: Vodafone

Mit dem hohem Preisnachlass bei könnte gegebenenfalls ein Wachstum auf Seiten der Eigenheimbesitzer – als auch Mietern ohne Zugangsmöglichkeit zu Mehrnutzerverträgen – gegen die ebendort nahezu garantierten Verluste entstehen. Bei Bestandskunden ist nicht das Stichdatum Mitte 2024, sondern das Ende der eigentlichen Vertragslaufzeit der früheste Zeitpunkt zum Wechel in die günstigeren Konditionen.

Es gilt im Vodafone-Kabel also auch nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs weiterhin: „Den besten Preis gibt es nur dann, wenn eine Kooperation zwischen Vodafone und Vermieter besteht.“ wie ein Sprecher des Unternehmens DF bestätigte. „Für alle anderen, egal ob Mieter oder Einfamilienhaus-Besitzer, gelten künftig die gleichen Preise“.

An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel über die neuen Kabel-Tarife für TV, Internet und Festnetz bei Vodafone.