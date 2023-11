Vodafone: Neue Kabel-Tarife für TV, Internet und Festnetz

Vodafone bringt seine neuen Festnetz-Tarife an den Start: Kabel-TV und Internet sollen dadurch noch stärker zusammen wachsen. Unlängst gab es wegen Preiserhöhungen Ärger, nun verspricht der Anbieter, die Gegenrichtung eingeschlagen zu haben.

Der Düsseldorfer Kommunikationskonzern bietet seinen Millionen Kunden bald die Möglichkeit, einfacher den Kabel-Tarif um den heimischen TV-Anschluss-Tarif mit zahlreichen HD- und SD-Kanälen zu ergänzen als bisher.

Die neuen GigaZuhause Kabel-Tarife starten am 29. November. Darin enthalten ist eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine Internet-Flatrate mit Übertragungsgeschwindigkeiten wahlweise von 50 bis 1.000 Mbit/s. Alle Tarife können nun auf Wunsch und bei entsprechender Verfügbarkeit auch mit einer TV-Grundversorgung mit bis zu 28 TV-Sendern in HD und 69 TV-Sendern in SD-Qualität gebucht werden. Eine zusätzliche Hardware ist für den TV-Empfang nicht notwendig.

Neue Vodafone Kabel-Tarife gelten ab dem 29. November

Aufgrund der jüngsten Preiserhöhungen formierte sich zuletzt Widerstand in Form einer Sammelklage. Nun soll sich aber jeden Monat Geld zu sparen lassen – denn Kabel-Internet-Kunden, die nun auch TV über ihren Hausanschluss sehen wollen, bekommen auf das TV-Anschluss-Produkt einen Rabatt von bis zu 12,99 Euro. Die Tarife können also auch als Antwort darauf interpretiert werden. Bild: © dianaduda – Fotolia.com

Kunden, die einen neuen Kabel-Tarif abschließen, profitieren von einer um 3 Monate verlängerten Preis-Promotion. Sie zahlen in den ersten neun Vertragsmonaten für den GigaZuhause 50 Kabel nur 9,99 Euro pro Monat. Alle höherwertigen Tarife liegen im Promotion-Zeitraum bei 19,99 Euro. Zusätzlich wird je nach gewähltem Kabel-Tarif ein Startguthaben von bis zu 120 Euro gewährt. Darüber hinaus entfällt das Bereitstellungsentgelt. Und den Premium-Router Fritz!Box 6660 gibt es für 24 Monate dazu. Die Preis-Promotion ist befristet bis zum 28. Februar 2024.

Mit Vermarktungsstart des neuen Kabel-Portfolios kosten Internet-Zugänge mit gleichen Übertragungsgeschwindigkeiten gleich viel – unabhängig, ob der Zugang über Kabel, DSL oder Glasfaser erfolgt. „Wir räumen für unsere Kunden im Tarifdschungel auf – werden konvergenter, einfacher und für viele Internet- und TV-Kunden bei der heimischen digitalen Grundausstattung günstiger. […] Egal ob an der heimischen Adresse Kabel, DSL oder Glasfaser verfügbar ist“, so Marcel de Groot, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone Deutschland.

