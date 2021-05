Vodafone schenkt 1 Jahr GigaTV – unter einer Bedingung

Anzeige

Bei der Verlängerung oder dem Neuabschluss eines Kabel-Internetvertrags inklusive „GigaTV Cable“ im Aktionszeitraum als sogenanntes 3-Play-Paket gibt es ein Jahr Zugang zum TV-Angebot von Vodafone gratis dazu.

Zwischen dem heutigen 4. Mai und dem 10. August gewährt Vodafone bei Verträgen in Kombination mit der Option GigaTV als 3-Play-Paket ein Jahr kostenlosen Zugang zum TV-Angebot. Dabei richtet sich das Angebot an alle, die einen Kabel-Internetvertrag von Vodafone neu abschließen oder bereits haben. Zum Beispiel bei Abschluss eines „Red Internet Phone & Cable“-Vertrag mit mindestens 32 MBit/s Download-Geschwindigkeit und mit „GigaTV Cable“ oder „Horizon TV“ (in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg) kombiniert.

Der Vodafone TV-Tarif „GigaTV Cable“ ist bei Vodafone ab 9,99 EUR erhältlich. Voraussetzung ist nach Angaben von Vodafone ein „kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss“ des Unternehmens, der oftmals in den Mietnebenkosten enthalten sei. Im Aktionszeitraum erlässt Vodafone die Kosten für die ersten 12 Monate der 24-monatigen Vertragslaufzeit der Tarife „GigaTV Cable“ oder „Horizon TV“, ab dem 13. Monat kostet der Tarif den Listenpreis von 14,99 EUR monatlich. Auch in Kombination mit dem TV-Paket Vodafone Premium gibt es während der Aktion eine Vergünstigung. Der Tarif kostet für die ersten 12 Monate nur noch 4,99 EUR anstatt regulär 14,99 EUR.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.