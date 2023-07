DAB+ Multiplex wächst, neuer Lokalmux startet mit sieben Sendern

Anzeige

Am Montag ist ein neuer DAB+ Lokalmux mit sieben Programmen in Betrieb genommen worden, wie Divicon Media mitteilte. Zudem soll der nationale Multiplex ausgebaut werden.

Divicon Media hat um 10 Uhr am Montagvormittag den sogenannten DAB+ Lokalmux Dresden gestartet. Über Antennen auf dem Dresdner Fernsehturm sollen die neuen Programme nun potentiell rund 800.000 Menschen in und um Dresden erreichen, teilte der Betreiber mit. Voraussetzung dafür ist ein DAB+-fähriges Radio sowie gegebenenfalls eine zusätzliche Zimmerantenne, erklärt Divicon Media und empfiehlt bei bereits vorhandenen DAB+ Radios einen Sendersuchlauf.

Neue DAB+ Programme im Lokalmux Dresden

Bei den sieben neuen Radioprogrammen im Dresdener Lokalmux, welche jetzt neu über DAB+ empfangbar sind, handelt es sich um coloRadio, DRESDEN EINS, egoFM, MEGARADIOmix, PELI ONE Urban Music Radio, Radio Dresden 2 und Radio Holiday.

„Die erfolgreiche Aufschaltung des DAB+ Lokalmux in Dresden ist die vorerst letzte vorgesehene technische Ausbaustufe und das finale Puzzleteil zu einer technischen Reichweite von potentiell rund 3,8 Millionen Menschen im gesamten Freistaat“, so Divicon Media Geschäftsführer Franz Coriand. „Damit verantworten wir als technischer Dienstleister und Plattformbetreiber drei sächsische DAB+ Regionalmuxe mit ingesamt 38 Programmen sowie vier Lokalmuxe mit zusammen 33 Programmen – eine Riesenvielfalt und ein weiterer echter Meilenstein für DAB+.“

Multiplex soll weiter wachsen

Parallel zu dem Dresdener Lokalmux kündigte Media Broadcast am Montag an, das Sendernetz des ersten nationalen Digitalradio-Programmpakets weiter ausbauen zu wollen. So wurde am Montag ein neuer Sender in Zwickau (Sachsen) in Betrieb genommen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen zusätzlich in drei weiteren Bundesländern vier neue Senderstandorte (Bad Kreuznach, Hornisgrinde, Mainhardt, Merchingen) hinzukommen, teilte das Unternehmen mit.

Damit will man den Empfang von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova sowie neun weiteren Privatprogrammen in den jeweiligen Empfangsgebieten verbessern, kann man der aktuellen Pressemitteilung entnehmen. Die genauen Termine für die Inbetriebnahme der neuen Senderstandorte des DAB+ Multiplex im Kanal 5C will Media Broadcast nach Abschluss der Detailplanungen verkünden. Mit den neuen Standorten wächst das Sendernetz im Multiplex auf 165 Standorte.

