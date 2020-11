DAB Plus: Neuer Sender für Nord-Baden-Württemberg startet den Betrieb

Anzeige

DAB-Plus-Hörer im Norden Baden-Württembergs profitieren ab morgen von dem neuen Sender, wie der Südwestrundfunk (SWR) mitteilt.

Am morgigen Donnerstag 5. November 2020 wird der Senderstandort Hardberg (in Hessen) in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB-Plus Versorgung in Baden-Württemberg im südlichen Odenwald zwischen Laudenbach, Weinheim, Heiligkreuzsteinach und Eberbach, für den DAB-Plus-Mux „SWR BW N“ im Frequenzblock (Kanal) 9D.

Für 2020/2021 plant der SWR den weiteren DAB-Plus-Sendernetzausbau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit folgenden Standorten.

Baden-Württemberg:

Herbrechtingen (2020), Ravensburg Höchsten (2020), Hardberg (Hessen, 2020), Konstanz (2020/2021), Mannheim (2021), Rottweil Deilingen (2021), Waldstetten Gmünd (2021).

Rheinland-Pfalz:

Ahrweiler (2021), Bleialf (2021), Daleiden (2020), Kirn (2020), Hohe Derst (2021), Mudersbach (2021), Niedersgegen (2020), Oberes Ahrtal (2021).