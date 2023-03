DAB+ Programme Im Porträt: ERF Plus

Anzeige

An dieser Stelle werden Programme vorgestellt, die ausschließlich digital über DAB+ und IP verbreitet werden. Heute: ERF Plus.

Anzeige

„Damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert“ – Das ist die selbst bezeichnete Mission und DNA des Evangelium-Rundfunks plus (ERF Plus). Dafür suchen die rund 180 Mitarbeiter die besten medialen Möglichkeiten. Den Radiosender ERF gibt es bereits seit über 60 Jahren.

Über DAB+ ist ERF Plus rund um die Uhr empfangbar

Die Sendestation von ERF Plus befindet sich in Wetzlar. Das christlich evangelische Programm läuft 24 Stunden täglich. ERF Plus bringt zum Beispiel Musik von Johann Sebastian Bach, aber auch moderne Popsongs. Desweiteren sind hier Ansprachen, die Losung, Gottesdienste, Call-In- und Gebetssendungen, Magazine, Interviews, Nachrichten, aktuelle Berichte und Kommentare aus Kirche, Gemeinde und Gesellschaft zu hören.

ERF finanziert sich fast zu 100% durch die Spenden seiner Nutzerinnen und Nutzer sowie Freundinnen und Freunde.

Quelle: DAB

Bildquelle: dabplus1: © dabplus.de