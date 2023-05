DAB+ Programme im Porträt: Toggo Radio

Anzeige

An dieser Stelle werden Programme vorgestellt, die ausschließlich digital über DAB+ und IP verbreitet werden – heute: Toggo Radio.

Anzeige

Toggo Radio ist ein bundesweiter Kinder- und Familiensender, der 2020 an den Start ging (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). „Mit Toggo Radio vervollständigen wir unser Portfolio für Kinder und Familien, aber auch für den Werbemarkt. Die Audionutzung hat stark zugenommen. Kinder hören mit Begeisterung Musik, Hörspiele und Nachrichten, die für sie gemacht sind. Und überall dort, wo Kinder sind, wollen auch wir sein. Deshalb ist dieses Angebot ein logischer Schritt für uns“, erklärte Claude Schmit, Geschäftsführer bei Super RTL, seiner Zeit.

Musikalisch gibt es auf dem Sender einen Mix, für die ganze Familie, Nachrichten für Kinderohren, Wissens-Inhalte und Hörspiele am Abend. Damit ist Toggo Radio ein idealer Alltagsbegleiter für Familien.

Toggo nicht nur im Fernsehen präsent, sondern auch im DAB+ Radio

Bei „Toggo Radio – Euer Morgen“ unterstützen die Moderatoren u.a. mit dem Wachmach-Song beim morgendlichen Aufstehen und Fertigmachen – für einen guten Start in den Tag. Sind die Kinder aus dem Haus, startet die Moderatorin Bea ab 8.30 Uhr in den „Toggo Radio Familienvormittag“, der vollgepackt ist mit Wissenswertem zum Familienalltag und Gäste, die über ihr eigenes Familienleben berichten. Zum Abschluss des Tages werden die Ohren nochmal ganz groß bei spannenden Abenteuern für die Kinder in der „Toggo Radio Hörspielzeit“. Ab 18.30 Uhr warten Geschichten von Woozle Goozle oder anderen Toggo-Helden.

Für gute Unterhaltung bei Groß und Klein sorgt Toggo Radio mit Liedern aus den Charts, deutschsprachigen Songs und beliebten Kinderliedern zum Mitsingen.

Toggo Radio ist über DAB+ bundesweit empfangbar.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: toggoradio: Super RTL