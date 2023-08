DAB+ Update August 2023: 18 neue Sender im Norden

Anzeige

Das DAB+ Angebot wächst auch im August. Allein in Norddeutschland sind in diesem Monat 18 neue Sender im Digitalradiostandard hinzugekommen. Eine Übersicht.

Das DAB+ Angebot wächst kontinuierlich. Mittlerweile gibt es über 300 regional unterschiedlich empfangbare DAB+ Programme, mehr als 100 davon exklusiv via DAB+. Um von den aktuellen Aufschaltungen zu profitieren, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.

Bundesweite Neuerungen

Der Radiosender Oldie Antenne übernimmt den Sendeplatz von Antenne Bayern und ist ab sofort bundesweit über den Digitalradiostandard DAB+ zu hören. Auch von den Senderstandorten Wendelstein und Oberammergau ist Oldie Antenne jetzt zu empfangen. Diese Standorte haben den Sendebetrieb aufgenommen. In den beiden Regionen können sich DAB+ Hörerinnen und Hörer nun über 16 zusätzliche private Radioprogramme in digitaler Qualität freuen.

DAB+ im Norden

18 neue Sender stehen in Niedersachsen ab sofort via DAB+ zur Verfügung. Darunter:

Antenne Niedersachsen

Antenne Schlager

Bollerwagen

radio ffn

Radio 21

Radio Nordseewelle

Radio Osnabrück

The Wolf

89,0 RTL

Jam FM

Radio Roland

Radio SAW

DAB+ im Osten

Der rbb setzt den DAB+ Netzausbau fort und hat am Standort Forst einen weiteren DAB+ Sender auf Kanal 10B in Betrieb genommen. Mit dem neuen Sender wird eine Versorgungslücke im Südosten Brandenburgs geschlossen. Ab sofort können so alle Radioprogramme des rbb und das Programm Cosmo digital über Antenne empfangen werden.

Die nicht-kommerziellen Lokalradios (NKLs) in Sachsen haben nun alle ihre Reichweite im Digitalradio DAB+ erhöht. Radio Blau sendet jetzt im Multiplex „Region Leipzig“ auf Kanal 10A, Radio T ist im Mux „Region Chemnitz“ im Kanal 8A zu hören und coloRadio, Radio Zett und das ab sofort nicht-kommerzielle Radio WSW senden im Bouquet „Region Dresden“ im Kanal 7A.

Hier geht es zum letzten DAB+ Update aus dem Juli.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

