DAB+ Update November 2023: Mehrere neue Sender in verschiedenen Regionen

Update November 2023: Das DAB+ Angebot wächst kontinuierlich weiter. Um von den aktuellen Aufschaltungen zu profitieren, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.

In Schleswig-Holstein wird ab jetzt der Sender Radio Wellenrausch verbreitet und in Hamburg ist ab sofort Radio Ahoy via DAB+ zu empfangen.

DAB+ im Norden

In Niedersachsen hat der NDR den Standort Salzgitter in Betrieb genommen. Von Salzgitter-Lebenstedt über Salzgitter-Bad bis Liebenburg sowie in Hornburg und Wolfenbüttel ist der Empfang von DAB+ auch im Inneren von Gebäuden damit zukünftig einfacher.

In der Mitte und im Süden

Das DAB+ Privatradio-Netz in Südhessen (Kanal 12C) strahlt jetzt auch den Sender Hit Radio FHH Darmstadt aus. Außerdem in dieser Region aufgeschaltet wurde Radio Vidovdan.

In Thüringen wurde der Sendestandort Inselberg in Betrieb genommen. Darüber hinaus stehen über den Kanal 12B ab sofort regionalisierte Varianten von Antenne Thüringen via DAB+ zur Verfügung.

In Ingolstadt stehen ab sofort Radio Gong 96,3 Ingolstadt und RT1 in the Mix via DAB+ zum Empfang bereit.

Hier geht es zum letzten DAB+ Update aus dem Oktober.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland

