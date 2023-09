DAB+ Update September 2023: Sender-Aufschaltungen in mehreren Regionen

Anzeige

Das DAB+ Angebot wächst weiter. Aktuell gibt es 300 regional unterschiedlich empfangbare DAB+ Programme, mehr als 100 davon exklusiv via DAB+. Welche Sender und Programme in den letzten Wochen dazugekommen sind, zeigt diese Übersicht.

Neue Sender im Norden

An der Nordsee zwischen Hallig Hooge und Friedrichskoog-Spitze haben Radiohörer dank des neuen Senders in Garding jetzt noch besseren Zugang zu NDR Hörfunkprogrammen via DAB+. In St. Peter-Ording, Büsum und auf Pellworm sind die NDR Radioprogramme auf Block 11B (218,640 MHz) nun zusätzlich auch im Haus über DAB+ Radio zu empfangen.

Im Süntel im Weserbergland hat der NDR eine neue Sendeanlage in Betrieb genommen. Radiohörer können die NDR Hörfunkprogramme rund um Hameln in besserer Klangqualität hören und haben mehr Auswahl. Es profitieren die Gebiete Hessisch Oldendorf, Bad Münder, Coppenbrügge, Salzhemmendorf, Emmerthal und Aerzen. Die DAB+ Radioprogramme des NDR sind dort auf Block 7A (188,928 MHz) zu empfangen. Der Hamburger Elbtunnel ist nun ebenfalls auf ganzer Strecke mit DAB+ versorgt. Die Programme des NDR sind im Elbtunnel jetzt zusätzlich via DAB+ auf Kanal 10A (209,936 MHz) durchgängig zu empfangen.

DAB+ in der Mitte

In Berlin wurde aus Radio Arabica Radio Orient. Weiterhin empfangbar ist das Programm auch nach der Namenänderung auf Kanal 7B.



In Braunschweig hat Antenne Deutschland den siebten DAB+ Sender der Absolut Radio Sendergruppe in Betrieb genommen. Absolut Radio AI ist der erste terrestrisch verbreitete KI-Radiosender weltweit (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).



Auch radio SAW sendet in Sachsen-Anhalt (Kanal 11C) und Niedersachsen (11B, im Raum Harz/Göttingen über 7D) jetzt über DAB+. Mit der Aufschaltung des Digitalradio-Standortes Dequede sind neben Radio Brocken ab sofort auch 89.0 RTL und 89.0 RTL In The Mix im Norden Sachsen-Anhalts auf Kanal 11C zu empfangen.



Im Freistaat Sachsen stehen ab sofort Radio Bollerwagen und Radio Galaxy landesweit über DAB+ Radio zur Verfügung. apollo radio))) ist jetzt auch zusätzlich im Kanal 5B DAB+ Chemnitz, Kanal 10D DAB+ Freiberg und Kanal 11A DAB+ Dresden gestartet. Im lokalen Programmbündel, das in Freiberg verbreitet wird, sind jetzt auch Antenne Sachsen und Radio Chemnitz im Kanal 10D zu empfangen.

DAB+ im Süden

Der SWR hat sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ weiter ausgebaut: In den Landkreisen Heidenheim und Zollernalbkreis können vom Südwestrundfunk über DAB+ seit Kurzem die Programme SWR1 Baden-Württemberg, SWR2, SWR3, SWR4 Baden-Württemberg (mit den Regionalprogrammen) sowie SWR Aktuell und DASDING empfangen werden.



Aus anna.FM ist Antenna BW geworden. Das Programm bleibt auf gewöhnlichen Geräten unverändert hörbar.

Quelle: Digitalradio Büro Deutschland