Regenbogen 2 über DAB+ und UKW: Rock-Sender benennt sich um

Ab dem 1. Mai wird der Rock-Radiosender Regenbogen 2 unter neuem Namen auf Sendung gehen. Dem bisherigen Programm will man treu bleiben.

Nach mehrwöchiger Diskussion wird sich der Sender Regenbogen 2 in ROCK FM umbenennen. Auch Namenspapst Manfred Gotta, der Erfinder von Marken-Namen wie „Megaperls“ oder „Twingo“, habe sich an der Diskussion beteiligt, erklärt der Sender, und den bisherigen Namen als „nichtssagend“ bezeichnet. „Regenbogen 2“ könne auch ein Präservativ heißen.

Aus Regenbogen 2 wird ROCK FM

Programmchef Mike Doetzkies: „Der neue Name wird unsere einzigartige Musikmischung noch besser hervorheben. Die digitale Präsenz des Senders wird gestärkt, eine Verwechslung mit Radio Regenbogen ausgeschlossen und die Reichweite über verschiedene Plattformen hinweg verbessert. So werden unsere Fans ROCK FM noch besser über ihre Endgeräte finden.“

Sendestart von ROCK FM ist am 1. Mai. Das lokal verankerte Privatradio ist dabei über DAB+ in Baden-Württemberg zu hören, über UKW in der Metropolregion Rhein-Neckar, im Odenwald sowie in Teilen der Pfalz, Südhessens und Nordbayerns. Pro Tag erreicht der Sender laut eigenen Angaben 366.000 Hörer. Bezüglich des Programms will sich der Sender treu bleiben. So sollen Hörer die Moderatoren „Pfeffer und Lange von 6 bis 6“, die „Verrockte Mittagspaus“ um 12 Uhr sowie verschiedene Rock-Highlights und Specials empfangen können.