RTL mit Piratensender-Aktion zum Supernasen-Special

Jubiläumsshow, Doku und nicht zuletzt eine groß angelegte Piratensender-Aktion: RTL lässt sich nicht lumpen, wenn es um eine angemessene Würdigung der Supernasen geht. Gottschalk und Krüger dürfen sogar die hauseigenen Radiosender kapern.

Immer der Nase nach! Am Samstag, 20. August 2022 feiert RTL die zwei Entertainment-Legenden Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit einem großen Show-Abend.

Dazu blickt der Kölner Sender mit einer Jubiläums-Show, einer Dokumentation und einer Radio-Show im TV auf das 40-jährige Bestehen der 80er-Jahre-Kulfilmreihe „Die Supernasen“ zurück. Dieser Abend riecht nach den guten alten Zeiten, jeder Menge Spaß und schönen Erinnerungen.

Zwar hatte Mike Krüger unlängst seinen Rückzug aus dem TV angekündigt und vollzogen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), ein Hintertürchen hat er sich jedoch offen gelassen. Damals sagte er orakelnd: „Wenn Supernase Thommy noch mal ‚Wetten, dass..?‘ macht und einen Baggerfahrer braucht, dann bringe ich meinen Song ‚Bodo mit dem Bagger‘ vorbei.“

RTL spendiert den Supernasen gleich einen ganzen Fernsehabend

Haben nichts an ihrer „Supernasen“-Pracht eingebüßt: Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Bildquelle: RTL

Lockere Sprüche, unbeschwerter Humor und abgefahrene Styles – wohl niemand sonst stand in den 80ern so sehr dafür, wie Mike Krüger und Thomas Gottschalk. In der großen Jubiläumsshow „40 Jahre Supernasen – mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk“, moderiert von Laura Wontorra, feiern die zwei Kult-Nasen ab 20.15 Uhr sich und die guten alten Zeiten mit einer großen Party mit Musik von damals, tollen Aktionen und vielen Überraschungsgästen.

Im Anschluss, ab 23 Uhr, zeigt RTL die Dokumentation „Mein Papa, die Supernase!“, die den Kult rund um die Supernasen-Filme aus der Sicht von Roman Gottschalk beleuchtet. Der 39-Jährige ist zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Vater vor der Kamera zu sehen. Um 0 Uhr kapern dann Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit der Show „Piratensender Powerplay V2.0 – Mit Mike & Thommy“ deutschlandweit die RTL-Radiostationen. Erstmals sind beide wieder gemeinsam im Radio zu hören – und dabei bei RTL zu sehen.

Auf RTL+ stehen die vier „Supernasen“-Filme außerdem zum Abruf bereit.

