Live-UHD-Übertragung via Satellit: SES und Ateme mit erstem Test im VVC-Standard

Ateme hat in Kooperation mit SES, VideoLabs und IETR erstmals eine End-to-End-UHD Satellite-Übertragung im neuen Versatile Video Coding-Standard (VVC) durchgeführt.

Der Test fand über SES 28.2 Grad Ost East statt und verlieg nach eigenen Angaben erfolgreich. Bei diesem ersten Versuch wurde das Signal mithilfe der Ateme-eigenen Videobearbeitungsplattform namens Titan in MPEG-TS gekapselt und im VVC-Standard codiert In this trial, the UHD TV source is encoded with VVC and encapsulated in MPEG-TS using ATEME’s TITAN Live video processing platform. Die Streams wurden mit DVB-S2 moduliert und von SES auf einem Astra 2E-Transponder übertragen. Auf Empfangsseite demodulierte ein DVB-zu-IP-Gateway, welches via IP an einen VLC Player weitergeleitet wurde, der das Signal unter Benutzung eines von IETR entwickelten Echtzeit-VVC-Decoders anzeigte.

Die Vorzüge des VVC-Standards sind laut Ateme eine optimierte Bandbreiten-Effizienz, die Senkung der Übertragungskosten beitragen kann, eine dank DVB-S2 erhöhte Reichweite und eine höhere Qualität des Seherlebnisses.

VVC ist die neueste Video-Codier-Technologie, entwickelt vom den Video-Experten bei JVET. Der Standard verbessert HEVC-Kompressionseffizienz um gut die Hälfte.